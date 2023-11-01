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Spor Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! İdmana çıktı! Formasına kavuşuyor
Spor

Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! İdmana çıktı! Formasına kavuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-11-01 17:14:00 -
Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! İdmana çıktı! Formasına kavuşuyor

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Arda'nın pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü. Eflatun-beyazlılarda Ceballos ve Mendy tesislerde bireysel antrenman yaparken, milli futbolcu Arda Güler idmanda takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşuyla devam etti. Oyuncular daha sonra sahaya çıkarak dinamik pas ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmayla devam eden antrenmanda küçük sahada maç oynandı.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda'nın, Rayo Vallecano mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek.

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