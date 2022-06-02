Arda Güler hayatı kariyeri! Arda Güler kaç yaşında nereli, kimdir?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2021-2022 sezonu sona erdi. Fenerbahçe’de forma giyen genç oyuncu Arda Gülere, geride bıraktığı sezonda gösterdiği performası ile Avrupa kulüplerini radarına girdi. Fanatik'in derlemesine göre; Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Süper Lig'de tam 8 futbolcu güncel piyasa değerini 2 milyon euronun üstünde arttırdı. Listenin zirvesinde yer alan isimler dikkat çekti.

Arda Güler kimdir?

Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Altındağ'da (Ankara) doğdu. Orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

Arda Güler hangi takımda oynadı?

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skor ile ligi üçüncü olarak tamamladı.

Fenerbahçe ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. Süper Lig'deki ilk maçına ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag ile oynan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti. e aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

22 Nisan 2022 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun 65. dakikasında Enner Valencia'ya asist yaptı.

Aynı sezonda hem Süper Lig hem de U19 Süper Ligi'nde maçlara çıkan Arda, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de ise 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.