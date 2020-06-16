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Aktüel

Arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde 3 kişi arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:45:49 -
Arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde 3 kişi arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Bıçak darbesiyle hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gökçebey ilçesi Üçburgu Mahallesi’nde yaşandı. Amca çocukları olduğu öğrenilen K.A. (38), M.G.A. (45) ve V.A. (18) arasında arsa yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden taraflar arasında çıkan kavgada V.A. sol kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı. Gökçebey Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan V.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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