Araştırmalar ortaya çıkardı! 10 dakikada cildi 10 kat hızlı yeniliyor, leke ve izleri siliyor! Cilt bariyerini en baştan onarıyor!

Kuru, karma, yağlı ve hassas ciltler bu yağları bakım rutinine dahil ettiğinde cildin görünümü daha kusursuz hale geliyor. Yapılan son araştırmalara göre doğal yağları cilde faydası da saymakla bitmiyor. İşte lekeleri açan o doğal yağlar...

JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı çok güçlü bir nemlendiricidir. Bu özelliği ile cilde kaybettiği nemi geri kazandırır.

Özellikle yağlı ciltler için muhteşem özelliklere sahiptir. Çünkü jojoba yağı cildin sebum üretimini dengede tutar. Jojoba yağı cildin doğal yağı ile benzer bir kimyasal yapıya sahiptir. Jojoba yağı komedpjenik özelliği ile akne oluşumuna da sebep olmaz.

Jojoba yağı doğal bir leke giderici olarak da kullanılabilir. Cilt yüzeyinde oluşan koyu halkaların görünümünü en aza indirir. Hassas ciltleri yatıştırır. Jojoba yağı güçlü bir nemlendirici olduğu için cildin kırışmasını da engeller. Jojoba yağını gece uyumadan önce 1-2 damla sürün. Sabah cildinizi arındırın.

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HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı güçlü bir nemlendiricidir. İçeriği sayesinde cildi yeniler. Cilt yüzeyinde bir koruma kalkanı oluşturur.

Hindistan cevizi yağı çok yoğun bir yağdır. Genellikle az miktarda sürmek gerekir. Lekeleriniz çok yoğunsa Hindistan cevizi yağını hücre yenilemek için kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağınız temiz cildinize az miktarda uygulayın. 10-15 dakika bekleyin ve daha sonra cildinizden arındırın. Haftada 2-3 kez tekrar edin.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, gün geçtikçe daha da popüler olan esansiyel yağlardan biri. Çay ağacı yağı mikrop öldürücü ve iltihap giderici özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle cildinizde akne, sivilce ve siyah nokta gibi sorunlar varsa çay ağacı yağı tam size göre.

Ayrıca çay ağacı yağı ciltteki yaraların tedavisinde de kullanılıyor. Özellikle UV ışınlarının ciltte yarattığı hasara karşı etki gösteren çay ağacı yağıyla cildin erken yaşlanmasını önlüyor.

İki tatlı kaşığı bal içine 5 damla çay ağacı yağı ekleyin ve elde ettiğiniz karışımı, leke olan bölgeye uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra uygulanan bölgeyi su ile temizleyin. Günde 1 defa uyguladığınızda lekelerin yavaş yavaş kaybolduğunu göreceksiniz.

OKALİPTUS YAĞI

Okaliptus yağı kokusuyla ferahlatır. İltihap giderici etkisi sayesinde ağrıyan sivilcelere iyi gelen bu yağ cildini korumaya yardım eder.

Okaliptus yağı cildin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. Ciltteki fazla yağı ve kiri arındırır. Sivilce ve akne oluşmasını engeller.

Organik okaliptüs yağı kullananlar cildin eski elastikiyetini kazandığını ve cilt bariyerinin güçlendiğini söylüyor. Özellikle yağlı cilt tipleri okaliptus yağı kullandığında tıkalı gözeneklerin açıklasmına da yardımcı oluyor. Cildinin tek ton, pürüzsüz ve bakımlı görünmesi savaşıyor.

1-2 damla okaliptus yağını bal ve limon ile karıştırıp temiz cildinize masaj yaparak sürebilirsiniz. 5-10 dakika beklettikten sonra mutlaka ılık su ile durulamanız gerekir. Haftada 2-3 kez bu maskeyi lekeler üzerine uygulayabilirsiniz.

YLANG YLANG YAĞI

Ylang ylang yağı antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Cilt görünümünü iyileştirmeye ve sivilceleri tedavi etmeye destek olur. Cilt üzerindeki yaraların iyileşmesinde destekleyici rol üstlenir. Cilt üzerinde oluşan kaşıntı ve egzama gibi sorunları azaltır.

Pigmentasyon artışı cildin genelinden daha koyu yerlerin oluşmasına neden olur. 2015 tarihli bir araştırmaya göre, bu yağ ciltte pigmentasyon artışının oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor. Ylang ylang yağı bu özelliği ile koyu lekelere üzerinde bilr güçlü bir etkiye sahip.

Uçucu yağlar kategorisinde bulunan ylang ylang yağı doğrudan cilde uygulanmaz. 3 damla ylang ylang yağı bir çay bardağı suya karıştırılarak uygulanabilir.



ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı E vitamini bakımından çok zengindir. Zeytinyağı cilde nem depolar ve kuru cildi onarır. Cildin erken kırışmasını ve yaşlanmasını engeller.

Zeytinyağı hücre yenileyici özelliği ile koyu lekelerin görünümünü azaltır. Zeytinyağı cilt tonunu eşitler.

Zeytinyağını temiz cildinize masaj yaparak uygulayabilir ya da kullandığınız nemlendiricilerin içerisine birkaç damla ekleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Hassas, akneye meyilli ve alerjik bir cildiniz varsa bu yağları kullanmadan önce bir uzmana danışın.