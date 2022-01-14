Araştırmacılar duyurdu: Zeytinyağı tüketimi ölüm riskini düşürüyor

College of Cardiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, zeytinyağı tüketimi, Alzheimer, kalp hastalıkları, kanser gibi sebeplerden ölüm riskini düşürüyor.

Araştırmada, ABD’de yaşayan 60 bin 582 kadın ve 31 bin 801 erkeğin 1990-2018 yıllarındaki sağlık durumları ve perhizleri incelendi.

Günde yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüketimi ölüm riskini yüzde 19 azaltıyor

Günde yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, tüm hastalıklar ve kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölüm risklerinin hiç zeytinyağı tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırma ayrıca, günlük bir yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketiminin Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik dejeneratif hastalıklardan ölüm riskini yüzde 29, kanserden ölüm riskini yüzde 17, solunum yolu hastalıklarından ölüm riskini ise yüzde 18 azalttığını gösterdi.

Bir çay kaşığı zeytinyağı tüketimi dahi faydalı

Günlük bir çay kaşığı zeytinyağı tüketiminin dahi tüm sebeplerden ölüm riskini yüzde 12 düşürdüğünü ortaya koyan araştırmada, diğer yandan bu risklerin hayvansal yağ tüketimiyle karşılaştırıldığında düştüğü, diğer bitkisel yağların tüketimiyle karşılaştırıldığında bir fark görülmediği ifade edildi.

USA Today internet sitesine konuşan Dr. Susanna Larsson, Alzheimer gibi hastalıkları önleyici tedbirlerin eksikliği ve bunlardan kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında araştırma bulgularının önemli olduğunu vurguladı.

Zeytinyağı Hakkında

Zeytinyağı, Akdeniz Bölgesinde yetişen geleneksel bir ağaç ürünü olan zeytin ağacının (Olea europaea) meyvesinden elde edilen yağ çeşididir. İnsanlık tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Yemek yapmak, tıbbı amaçlar, sabunlar, farmasötik takviyeler ve kozmetik ürünler olarak kullanıldığı gibi; aydınlatma lambaları ve yakıt için de kullanılabilmektedir.

Zeytinyağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Çalışmalar, zeytinyağında bulunan yağ türlerinin tüketilmesinin, bir kişinin insüline duyarlılığı üzerinde yararlı etkileri olduğunu ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermiştir.

* Zeytinyağı tüketimi kötü kolesterol seviyesini (LDL) azaltır, vücuttaki iyi kolesterolü (HDL) artırır, bu da kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

* Zeytinyağı, cilt ve saç bakımı için başka bir harika araçtır. Az miktarda zeytinyağı içmenin saç büyümesini artırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Zeytinyağında bulunan D vitamini ve E vitamini içeriği kuru cildi nemlendirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olurken, cilt kanserini önlemeye de yardımcı olabilir.

* Sızma zeytinyağında bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri beyin sağlığı için gereklidir. Bilimsel olarak, sızma zeytinyağı tüketiminin Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceği görülmüştür.

* Zeytinyağı, antidepresan görevi gören birkaç gıdadan biridir ve depresyon tedavisinde yardımcı olan serotonin seviyelerini artırabilir.

* Zeytinyağı, antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri olan polifenoller bakımından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakteri üremesini engellemeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

* Bazı çalışmalar, zeytinyağındaki maddelerin kadın kanserleri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Laboratuar testleri, zeytinyağındaki antioksidanların vücudu iltihap, oksidatif hasar ve epigenetik değişikliklerden korumaya yardımcı olabileceğine dair kanıtlar bulmuştur.