0553 313 94 23

Araştırmacı Yazar Er'den çiftlere önemli hatırlatma: Unutmayın ki Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır

Çiftler arasındaki boşanmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Yazar İbrahim Halil Er, İslam'ın boşanmayı engellemek için her türlü tedbiri aldığını belirterek, "Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır." hatırlatmasını yaptı.

24 Ekim 2019 Perşembe 19:06
Araştırmacı Yazar Er'den çiftlere önemli hatırlatma: Unutmayın ki Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Çiftler arasındaki boşanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Yazar İbrahim Halil Er, Nisa Suresi 35. Ayet'i hatırlattı:

"Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır." 

"Bu ayet aslında aile danışmanlığı sisteminin İslam'da çok önceden oluşturulduğunu göstermektedir." diyen Er, şunları söyledi:

"Her ne kadar burada iki tarafın akrabalarının hakemliğinden söz edilse de ayetin mefhumu, geçinemeyen karı ve kocanın son bir çırpınışla sorunlarını çözmek için başka kişilerin düşüncelerine başvurmalarını tavsiye ediyor. Ayet bize, başvurulacak bu kişilerde öncelik her ne kadar akrabalarına düşse de çözüm için başka güvenilir kişilere de başvurulabileceğini göstermektedir."

'Akrabalık ilişkilerimiz çözülmüş durumda'

"Bize yapılan başvurular ve bu konuda görüşlerimizi isteyenlere de biz de genelde iki tarafın akrabalarından oluşan bir hakem heyetinin kurulmasını tavsiye ederiz. Ama modern yaşantı artık bizi bu tür hakem heyetini kurmaktan uzaklaştırmıştır. Genelde bize gelenler, akrabalarının kendilerine bu konuda yardımcı olamayacaklarını ve hatta babalarıyla bile ilişkilerinin iyi olmadığını ya da ailede aklı başında kimsenin bulunmadığını anlatarak çözüm yolu sormaktadır. Yani artık o geleneksel aile yapımız çözülmüş durumdadır. İşte biz bu tür durumlarda sorunun çok derin olduğunu gördüğümüzde uzman aile danışmanlarıyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz."

'Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır'

"Aslında bu ayet boşanma durumuna gelmiş olanlara evliliklerin sürdürülmesi için arabulucuk görevini akrabalara vermektedir. Yani akrabalar bu ayete göre, boşanma durumunda olan yakınlarının aralarını yapmakla yükümlüdürler. Bana gelen sorunların bir çoğunda da  çiftler arasında çözülmeyecek problemlerin olmadığını görüyorum. Bu nedenle boşanmayı düşünenlerin boşanmadan önce tüm yolları tüketmeleri gerekmektedir. Kişiler boşandıktan sonra keşke şunu da yapsaydım pişmanlığını yaşamak istemiyorlarsa tüm yolları denemelidirler. 
Unutmayın ki Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:06
  1. Araştırmacı Yazar İbrahim Halil Er

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet2 sa önce
    21 Ekim’de Azerbaycan milli meclisineİstanbul sözleşmesi için teklif’te bulunulmuş.Aynı morçatı gibi orda da vatandaş derneğirehberi tarafından yapılmış.Sıra orada.Lütfen Azerbaycan da tanıdıklarınız varsa bilgilendirin..
  • HalilHalil3 sa önce
    iyi vallahi erkek aldatsin, erkek siddet göstersin. her turlu pisligi yesin, calismasin.yok böyle bir dunya.
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    Susulacak yerde susan ve Kocaya cemkirmeyen kadından boşanan erkeklerden.
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    Mecbur kalmadıkça Evden cıkmayan kadından boşanan dan
  • şenay doğan şenay doğan 12 sa önce
    zamanın birinde yaşlı bir adam varmış genç bir kadınla evlenmiş kadının çevresi kadını kocasına karşı sürekli dolduruyormuş kadın da onun bunun dolduruşuna gelip evde huzursuzluk çıkarıyormuş kadın ne yaparsa yapsın adam sabrediyormuş birgün kadın adamın tuvalette kullandığı ibriği kırmış adam ibriğinin kırıldığını görünce başlamış ağlamaya kadın şaşırmış demiş ki bu güne kadar sana birçok eziyet verdim hiç sesin çıkmadı şimdi bir kötü ibriğe ağlıyorsun adam demiş ki ben onu kendimi bildim bileli tuvalette kulanırım benim her mahrem halime o şahit oldu şimdi ise kırık bunca yıldan sonra mahremimi bir başka ibriğe mi açayım kadın mesajı almış ve bir daha kocasına kafa tutmamış allaha emanet olun ya habiballah
  • dumanlıdumanlı13 sa önce
    Kadın ve erkeğin birbirlerine ve kendilerine eziyet,işkence ve dünyayı dar etmeleride düşünülemez. İnsanlar çevrelerindeki kıramadıkları yakınları ve çocukları için bir yere kadar sabrediyor. Sabırda bir yere kadar.Toplumun buna müdahalesi değilde sonrası süreçte uyum ve ruhsağlığı konusunda desteği söz konusu olmalıdır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
  1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
  25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
  26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
  27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
  28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
  29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
  30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!