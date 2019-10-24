Araştırmacı Yazar Er'den çiftlere önemli hatırlatma: Unutmayın ki Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Çiftler arasındaki boşanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Yazar İbrahim Halil Er, Nisa Suresi 35. Ayet'i hatırlattı:

"Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır."

"Bu ayet aslında aile danışmanlığı sisteminin İslam'da çok önceden oluşturulduğunu göstermektedir." diyen Er, şunları söyledi:

"Her ne kadar burada iki tarafın akrabalarının hakemliğinden söz edilse de ayetin mefhumu, geçinemeyen karı ve kocanın son bir çırpınışla sorunlarını çözmek için başka kişilerin düşüncelerine başvurmalarını tavsiye ediyor. Ayet bize, başvurulacak bu kişilerde öncelik her ne kadar akrabalarına düşse de çözüm için başka güvenilir kişilere de başvurulabileceğini göstermektedir."

'Akrabalık ilişkilerimiz çözülmüş durumda'

"Bize yapılan başvurular ve bu konuda görüşlerimizi isteyenlere de biz de genelde iki tarafın akrabalarından oluşan bir hakem heyetinin kurulmasını tavsiye ederiz. Ama modern yaşantı artık bizi bu tür hakem heyetini kurmaktan uzaklaştırmıştır. Genelde bize gelenler, akrabalarının kendilerine bu konuda yardımcı olamayacaklarını ve hatta babalarıyla bile ilişkilerinin iyi olmadığını ya da ailede aklı başında kimsenin bulunmadığını anlatarak çözüm yolu sormaktadır. Yani artık o geleneksel aile yapımız çözülmüş durumdadır. İşte biz bu tür durumlarda sorunun çok derin olduğunu gördüğümüzde uzman aile danışmanlarıyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz."

'Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır'

"Aslında bu ayet boşanma durumuna gelmiş olanlara evliliklerin sürdürülmesi için arabulucuk görevini akrabalara vermektedir. Yani akrabalar bu ayete göre, boşanma durumunda olan yakınlarının aralarını yapmakla yükümlüdürler. Bana gelen sorunların bir çoğunda da çiftler arasında çözülmeyecek problemlerin olmadığını görüyorum. Bu nedenle boşanmayı düşünenlerin boşanmadan önce tüm yolları tüketmeleri gerekmektedir. Kişiler boşandıktan sonra keşke şunu da yapsaydım pişmanlığını yaşamak istemiyorlarsa tüm yolları denemelidirler.

Unutmayın ki Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır."