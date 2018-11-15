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Araştırmacı gençlere 20 bin liralık burs

Hükümet, araştırmacılara sunduğu destekleri artırma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar için ise 24 bin lira olacak” müjdesini verdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:31
Araştırmacı gençlere 20 bin liralık burs

Ekonomi Servisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından ‘Dönüşerek Daha Güçlüyüz’ sloganıyla düzenlenen Smart Future Expo 2018-Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. 15 Aralık’ta ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Varank, “Bu adımla stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak üzere alanlarında uzman üst düzey araştırmacıların ülkemize gelmesini hedefliyoruz” dedi. Varank, TÜBİTAK koordinasyonunda uygulanacak olan programın yurt dışından Türkiye’ye gelecek yerli ve yabancı araştırmacıları kapsayacağına işaret etti. Bu araştırmacıların çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde, şirketlerinde veya kamu kurumlarında yürütebileceğini dile getirdi.

Başlangıç ödeneği geliyor

Program kapsamında 8 alanda teşvikler sunulacağını vurgulayan Varank, “Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 24 bin lira olacak” diye konuştu Bursların bizzat araştırmacılara ödeneceğini kaydeden Varank, şunları söyledi: “Ayrıca her bir araştırma için ‘Başlangıç Paketi Ödeneği’ verilecek. Bu ödenek genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 1 milyon lira olarak belirlendi. Ödenek araştırmacılara ev sahipliği yapan kuruma aktarılacak. ‘Başlangıç Paketi Ödeneği’nin yanında ev sahibi kuruma 720 bin liraya kadar araştırma desteği verilebilecek. İlaveten aylık 3 bin 750 lira yönetim ve idari maliyetler ödeneği aktarılacak.

Aileler de göz önünde bulunduruldu

Desteği hazırlarken aile bütünlüğünü de göz önünde bulundurduklarını aktaran Varank, şöyle devam etti: “Araştırmacıların eş ve çocukları için aylık 2 bin 250 lira aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve ülkemize gelen tüm aile fertleri sağlık sigortası desteğinden yararlanabilecek. Ayrıca araştırmacı ve ailesinin Türkiye’ye geliş yol masrafını da karşılayacağız. Türkiye’ye gelen lider araştırmacıların kendi ekiplerini ülkemizde kurabilmelerine yönelik her türlü imkânı da sağlayacağız. Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Her ekipte 5 doktora öğrencisi bu burstan faydalanabilecek. Ümit ediyoruz ki bu programla Ar-Ge alanındaki yüksek dinamizm, uluslararası deneyimle bütünleşecek, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ülkemize taşınabilecektir.

Cesur: Teknolojide çağ atlayabiliriz

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunun altını çizerek, “Doğru bir planlama, yeterli Ar-Ge kaynağı ve farkındalık artışıyla teknolojik anlamda ülkemize çağ atlatabiliriz” dedi. Smart Future ile mega projelerin ve yatırımların doğması, yeni anlaşmaların yapılmasını amaçladıklarını anlatan Cesur, “Türkiye’nin 2023 yılı hedefi için 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasını sağlayacak platform oluşturmak arzu ediyoruz. Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu tesis etmek istiyoruz” diye ekledi.

Destekler artarak devam edecek

Bakan Varank, TÜBİTAK’ın 2012’den beri sanayinin dijital dönüşümüne hizmet eden teknolojileri, yerli imkânlarla geliştirmek için 1,6 milyar liralık destek sağladığını ifade etti. Varank, bu desteklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:31
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
  3. Dönüşerek Daha Güçlüyüz
  4. Smart Future Expo 2018-Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi
  5. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı
  6. TÜBİTAK
  7. Başlangıç Paketi Ödeneği
  8. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur
  9. Smart Future

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