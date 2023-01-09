Araştırma sonucu yayınlandı: Toplumun bir kesimi 'açız' derken bir kesimi de sadece metresle buluşmak için 4 bin TL harcıyor!

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Avantajix.com, evlilik dışı ilişki yaşayan gençler üzerinde dikkat çeken bir maliyet araştırması yaptı.

27-35 yaş aralığındaki evlilik dışı ilişkiye sahip bin kişiye, bu ilişkiyi sürdürebilmek için ne kadar para harcadıkları soruldu.

Araştırma sonucuna göre; ankete katılan çiftler, ortalama 2 yıl süren evlilik dışı ilişki döneminde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluşuyor.

İlişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için 12 ayda 55 bin TL harcanıyor. Her buluşmanın ortalama maliyeti 350 TL oluyor. Sevgililer günü, doğum günleri ve yılbaşı gibi özel günlerde yenilen yemeklere, karşılıklı alınan hediyelere harcanan para ise ortalama 13 bin TL’ye yükseliyor.

Buluşmada extra masraflar!

Aynı ilişkinin ikinci yılında ise buluşma maliyetleri 43 bin TL seviyelerine geriliyor. İkinci yıldaki her buluşma 250 TL’ye mal oluyor. İkinci yıl hediyelere ve özel gün yemeklerine 10.000 TL harcanıyor.

Yine araştırmada dikkat çeken diğer hususta, ilk ay harcamalarını ağırlıklı olarak erkekler yaparken, diğer aylar kadınlar da harcamalara katılıyor.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 20’si ilk ay dışında da buluşmalarda hesabı erkeklerin ödediğini, yüzde 75’i ise ödemelerin “Alman usulü” yapıldığını bildirdi. Kadınların hesabı tek başına üstlenme oranı ise yüzde 5’te kaldı.

Avantajix Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, harcamaların buluşmalarla sınırlı kalmadığını, erkekler ve kadınların birbirlerine güzel görünmek için giyime, cilt bakımına, kuaföre, berbere ve spora ciddi paralar harcadıklarını da söyledi.