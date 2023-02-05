Araştırma sonuçları ortaya koydu: Yağ ve süt yağı tüketen kişilerin kalp hastalığı riski daha düşük, bağışıklık güçlendirici

Uluslararası bir bilim insanları ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, daha fazla süt yağı tüketen kişilerin az tüketenlere kıyasla daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası bir bilim insanları ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, fazla süt yağı tüketen kişilerin kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu açıklandı.

Dünyanın en yüksek süt üretim ve tüketimine sahip ülkelerinden biri olan İsveç’te 60 yaşındaki 4 bin 150 kişi üzerinde yapılan araştırmada, kişilerin kanlarındaki süt ürünlerinde bulunan belirli bir yağ asidi ölçüldü.

Sonuç olarak fazla süt yağı tüketen kişilerin, diğer kişilere kıyasla daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu belirtildi.

17 EK ARAŞTIRMA İLE DOĞRULANDI

Araştırmayı gerçekleştiren ekip daha sonra İsveç’te ortaya çıkan sonuçlarını ABD, Danimarka ve Birleşik Krallık'tan toplam yaklaşık 43 bin kişiyi içeren 17 başka çalışma ile birleştirdikten sonra bu bulguları diğer popülasyonlarda da doğruladı.

Çalışma ile ilgili konuşan Sydney'deki George Küresel Sağlık Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve makalenin kıdemli yazarı Matti Marklund, "Bulgular kısmen süt yağı dışındaki faktörlerden etkilenebilse de, çalışmamız süt yağının kendi başına herhangi bir zararı olduğunu ortaya koymuyor” diye konuştu.

‘BU İLİŞKİ OLDUKÇA İLGİNÇ’

Marklund, "En yüksek süt yağı seviyesine sahip olanların aslında en düşük KVH (kardiyovasküler hastalık) riskine sahip olduğunu bulduk” derken, “Bu ilişki oldukça ilginç ancak süt yağlarının ve süt gıdalarının tam sağlık etkisini daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

‘SÜT YAĞINDAN KAÇINMANIN EN İYİ SEÇİM OLMADIĞINI GÖSTERİYOR’

George Enstitüsü'nde araştırmacı olan baş yazar Kathy Trieu ise, "Çalışmamız, süt yağını azaltmanın veya süt ürünlerinden tamamen kaçınmanın kalp sağlığı için en iyi seçim olmadığını gösteriyor" dedi.

Trieu, "Süt ürünleri doymuş yağ açısından zengin olabilse de, diğer birçok besin açısından da zengin olduklarını ve sağlıklı bir diyetin parçası olabileceklerini hatırlamak önemlidir” derken, “Bununla birlikte, deniz ürünleri, kabuklu yemişler ve tropikal olmayan bitkisel yağlarda bulunanlar gibi diğer yağlar, süt yağlarından daha fazla yarara sahip olabilir" diye konuştu.

Süt yağı faydaları

Tam yağlı sütün içindeki trans-palmitoleik asit kan yağlarını azaltıyor, insülin direncini düşürüyor. Diyabet gelişme riskini yüzde 60 azaltıyor. Tam yağlı süt ürünlerinde bulunan başka bir yağ asidi olan bütiratda bağırsak hücrelerinde enerji dengelemesi yaparak iltihaplanmayı azaltıyor.

Süt yağı nerelerde Kullanılır? Süt yağı ne işe yarar?

Tam yağlı inek sütünün 100 gramında tekli doymamış yağ asidi ortalama 0,8 gram, çoklu doymamış yağ asidi ise 0,2 gram kadardır. Ayrıca süt yağı, yağda çözünen vitaminlerin vücuda aktarılması için de bir araç görevi görmektedir.

Süt Yağı Fiyatı: Farklılık göstermekte.

Tam yağlı süt yağ oranı

En az %3,5 süt yağı içerir.

Süt yağı zararlı mı?

süt yağının kendi başına herhangi bir zararı olduğunu ortaya koymuyor” diye konuştu

Yarım yağlı süt yağ oranı

Homojenize ve pastörize yarım yağlı inek sütü. En az %1,5 süt yağı içerir.