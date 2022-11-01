Araştırma sonuçları ortaya çıktı! Türkiye'de yaygın hale geliyor

Bike Europe tarafından yayınlanan yeni rapor, elektrikli bisikletlerin artık benimsendiğini gösteriyor. Her kategorideki bisikletin elektrikli versiyonlarının çıkması ve model sayılarının artmasıyla birlikte satışların yükseldiği görülüyor.

Rapor, Avrupa’nın önde gelen pazarlarını hedefliyor ve Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre’ye ait verileri ortaya koyuyor. İlk olarak 1990’larda tanıtılan elektrikli bisikletler uzunca bir süre geleneksel bisikletlere kıyasla düşük satış hacimlerine sahipti. Ancak yapılan yenilikler ve ürün grubunun gelişmesiyle birlikte e-bisikletlerin benimsendiği görülüyor.

Hollanda ve İsviçre’nin etkisi büyük

Aktarılanlara göre elektrikli bisikletlerin yaygınlaşmasında Hollanda ve İsviçre’nin etkisi büyük. İlk olarak buralarda gelişen pazar diğer pazarları da etkilemiş ve e-bisikletin kabulünü kolaylaştırmış. Son verilere göre, Hollanda’daki bisiklet pazarının artık yüzde 52’si elektrikli bisikletlere ait. 2015 yılında bu rakam yüzde 28 seviyesindeydi. Benzer yükselişi Avusturya (yüzde 45) pazarında da görüyoruz. En hızlı yükselişin yaşandığı ülke ise Almanya. 2015 yılında yüzde 12,3 olan elektrikli bisiklet pazar payı yüzde 42,5 seviyesine yükselmiş durumda.

Teşviklerin katkısı büyük

Hızlı yükseliş trendinin görülmediği iki pazar ise İspanya ve İtalya olarak kayda geçiyor. Her iki pazarın da daha çok spor odaklı olduğu ve hareketlilik için bisiklete binme eğilimlerinin düşük olduğu ifade ediliyor. Ancak dikkat çekilmesi gereken nokta ise İtalya’da sadece 2019 yılında kısa süreli uygulanan sübvansiyonlarda elektrikli bisiklet satışlarının yükseldiği görülmekte.

Fransa’da da uygulanan sübvansiyonlar, e-bisiklet alımlarını artırdığı aynı şekilde Avrupa’nın genelinde ulusal, bölgesel ve yerel makamlar tarafından sunulan yaklaşık 300 vergi teşvikinin satın alımları etkilediği ifade ediliyor.

Ülkemizde kullanılmıyor gibi görünse de araştırmalar öyle demiyor

Bir yerel şirketin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de %55’lik bir çoğunluk bisikleti ulaşım ve günlük kullanım amacıyla kullanmayı tercih etmekte. İşe gidip gelmek, Ufak market alışverişleri vb. amaçlarla kullanmak elektrikli bisiklet kullanımında ve kullanım hedefinde en baskın oranı oluşturuyor. Bu kitle pedal çevirmekten korkmuyor ancak fazla efor sarfedip terleyip günlük hayatının etkilenmesini istemiyor.

%66 gibi büyük bir kitlenin ise bisikleti günlük hayatına entegre etmeyi planladığını tahmin edilmekte. Bu kitle alternatif ulaşım çözümleri arayan ve bisikleti bu konuda değerlendiren meraklı bir kitle. Büyük şehirlerdeki trafik sorununu ve toplu taşıma araçlarındaki izdihamı düşünürsek elektrikli bisikletin cazip bir ulaşım alternatifi olduğunu söylemek mümkün.