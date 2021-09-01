Araştırma görevlisi alınacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların, başvurularını 31.09.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 31.08.2021
Son Başvuru Tarihi : 14.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 28.09.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.10.2021
Başvuru için gerekli iletişim adresleri:
Fen-Edebiyat Fakültesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11137 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11039 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11079 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11125 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
Tıp Fakültesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11382 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
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