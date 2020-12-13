Araştırma çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! Virüsün gizemi çözülüyor

Yapılan çalışma vücudun virüse nasıl tepki verdiğini ortaya koyarak hastalığın daha iyi anlaşılması için geleceğe ışık tutuyor.

Bilim insanları, bağışıklık sisteminden gelen yoğun seviyelerdeki antikorların şiddetli Kovid-19 hastalığına yol açabileceğini ve virüsü yenseler de, bu kişilerin uzun süre hasta kalabileceğini söyledi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Yale Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Kovid-19 hastalarının, kanlarında istilacı virüsle savaşmak yerine organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef alan çok sayıda yanlış yönlendirilmiş antikorlara sahip olduğunu buldu.

Bilim insanları, hastalardaki ve enfekte olmayan kişilerdeki bağışıklık tepkilerini karşılaştırdı ve ilkinde çok sayıda anormal antikor keşfetti.

Bu tepkimeler antiviral savunmaları bloke ediyor, yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ediyor ve vücuda beyinden, kan damarlarına ve karaciğerden bağ dokusu ve sindirim sistemine kadar birçok cepheden saldırıyor.

Daha ileri testler, hastaların kanlarında ne kadar çok "otoantikor" varsa, hastalıklarının o kadar kötü olduğunu ortaya koydu.

Kovid-19 hastalarında, benzer şekilde yol açmış antikorların neden olduğu bir otoimmün hastalık olan lupus hastalarından daha fazla antikor vardı.

Yale'de çalışan bir immünobiyolog olan çalışmanın yazarı Aaron Ring, "Kovid-19 hastaları, virüse karşı bağışıklık tepkilerine fiilen müdahale eden otoantikorlar üretiyorlar" dedi.

Araştırmaya göre, çok sayıda başka otoantikor, hastalığı olanlarda hasar gördüğü bilinen vücut kısımlarına saldırıyor.

Bilim insanları, henüz hakem tarafından gözden geçirilip bir dergide yayınlanmayan çalışmada, virüs kapmamış 30 sağlıklı hastane çalışanına kıyaslaKCovid hastalarının “otoantikor reaktivitelerinde dramatik artışlar” olduğunu anlatıyorlar.

Bazı hastalardaki belirli otoantikorlar, Kovid-19 enfeksiyonundan önce görünüşte mevcutken, diğerleri hastalık ilerledikçe ortaya çıktı ve hızlandı.

Çalışmaya dahil olmayan, Londra'daki Imperial College'da immünobiyoloji profesörü Danny Altmann, otoantikorların Kovid semptomlarının çeşitliliğini ve bazı hastaların yaşadığı daha uzun süreli rahatsızlıkları açıklayabileceğini söyledi.

“Bunun çok muhtemel olduğunu düşünüyorum, özellikle otoimmünitenin cevabın büyük bir parçası gibi göründüğü Ebola ve Chikungunya'ya benzerlikleri göz önüne alındığında. Önümüzdeki aylar için laboratuvar çalışmalarımızın önemli bir kısmı, uzun süren Kovid semptomlarını otoimmün profillerle ilişkilendirmeye çalışmakla geçecek ” dedi.