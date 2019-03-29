Araştırın ve CNN'i izlemeyi bırakın! İslam terör dini değil
2016 yılında ABD’de 3 gencin hazırladığı gösteride, İslam’ın terör dini olmadığı, Müslümanları terörist olarak göstermek için ortaya atılan DAEŞ ve benzeri örgütlerin arkasında ABD gibi güçlerin olduğu belirtildi.29 Mart 2019 Cuma 16:08
Başta ABD’de olmak üzere, dünya kamuoyunda Müslüman karşıtlığı oluşturmak için yapılan kara propaganda, ters tepiyor. Sağ duyulu insanlar, İslam karşıtlarına karşı harekete geçip, İslam’ın terör dini olmadığını ve DAEŞ gibi Müslümanları terörle bağdaştırmaya çalışan terör örgütlerinin arkasında ABD gibi güçlerin olduğunu vurguluyor.
“CNN izlemeyi bırakın”
ABD’de 3 genç, hazırladıkları gösteriyle, İslam’ın terör dini olmadığını, terör örgütü DAEŞ’in de İslam’la alakası olmadığını çarpıcı bir dille anlattı. Gösteride, “CNN izlemeyi bırakın” ifadesine de yer verildi.
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