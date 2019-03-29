Araştırın ve CNN'i izlemeyi bırakın! İslam terör dini değil

Başta ABD’de olmak üzere, dünya kamuoyunda Müslüman karşıtlığı oluşturmak için yapılan kara propaganda, ters tepiyor. Sağ duyulu insanlar, İslam karşıtlarına karşı harekete geçip, İslam’ın terör dini olmadığını ve DAEŞ gibi Müslümanları terörle bağdaştırmaya çalışan terör örgütlerinin arkasında ABD gibi güçlerin olduğunu vurguluyor.

“CNN izlemeyi bırakın”

ABD’de 3 genç, hazırladıkları gösteriyle, İslam’ın terör dini olmadığını, terör örgütü DAEŞ’in de İslam’la alakası olmadığını çarpıcı bir dille anlattı. Gösteride, “CNN izlemeyi bırakın” ifadesine de yer verildi.