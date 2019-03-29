0553 313 94 23

Araştırın ve CNN'i izlemeyi bırakın! İslam terör dini değil

2016 yılında ABD’de 3 gencin hazırladığı gösteride, İslam’ın terör dini olmadığı, Müslümanları terörist olarak göstermek için ortaya atılan DAEŞ ve benzeri örgütlerin arkasında ABD gibi güçlerin olduğu belirtildi.

29 Mart 2019 Cuma 16:08

Başta ABD’de olmak üzere, dünya kamuoyunda Müslüman karşıtlığı oluşturmak için yapılan kara propaganda, ters tepiyor. Sağ duyulu insanlar, İslam karşıtlarına karşı harekete geçip, İslam’ın terör dini olmadığını ve DAEŞ gibi Müslümanları terörle bağdaştırmaya çalışan terör örgütlerinin arkasında ABD gibi güçlerin olduğunu vurguluyor.

“CNN izlemeyi bırakın”

ABD’de 3 genç, hazırladıkları gösteriyle, İslam’ın terör dini olmadığını, terör örgütü DAEŞ’in de İslam’la alakası olmadığını çarpıcı bir dille anlattı. Gösteride, “CNN izlemeyi bırakın” ifadesine de yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:08
  1. islamofobi
  2. islam düşmanlığı
  3. abd
  4. daeş

YORUM YAZ

  • AlperAlper3 sa önce
    Kuran terörü,baskıyı köleligi, f aizi, yalanı tek adamlığı,torpil, y olsyzluğu adaletsizliği vb.yasaklıyor ama bu hastalıklar neden hep ortadoğuda zirve yapmış?Çünkü münafiklar . .......

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı savcılıkta yalanladı
  1. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
  2. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
  3. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
  4. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
  6. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
  7. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
  8. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
  9. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
  10. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
  11. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
  12. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
  13. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
  14. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
  16. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
  17. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
  18. Marmara’da poyraz fırtınası
  19. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
  20. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
  21. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
  22. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
  23. Millet İttifakının son ortak mitingi..
  24. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
  25. Başörtülü kıza saldırı olayına..
  26. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
  27. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
  28. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
  29. Mermer blokları altında kalan işçi..
  30. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
Yunanistan'da Ayasofya paniği
Yunanistan'da Ayasofya paniği
Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
Almanya Alevi silahını çıkarttı!
Almanya Alevi silahını çıkarttı!
Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Günün Karikatürü

29 Mart 2018
TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!