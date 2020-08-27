Aras Kargo Türkiye’de hizmet veren kargo şirketlerinden biridir. Aras Kargo’dan paket bekleyenler sık sık internette “Aras Kargo ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Aras Kargo cumartesi günü çalışıyor mu?

Aras Kargo kimin? | Aras Kargo sahibi

Aras Kargo'nun kimin olduğu, ne zaman açıldığı merak ediliyor. 1979 yılında Celal Aras dağıtım ve pazarlama şirketi kurdu. 1989 senesinde ise Aras Kargo hizmete başladı.2008 yılında Celal Aras'ın vefatıyla Evrim Aras yönetim kurulu başkanı oldu.

Aras Kargo takip | Aras Kargo sipariş takip

Aras Kargo aracılığıyla paket bekleyenler kargolarının durumunu, ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. Kargo takibi yapmak için “araskargo.com.tr” adresine girmeniz gerekiyor. Anasayfanın orta kısmında kargo takip kısmı bulunuyor. Buraya kargo takip numaranızı yazarak siparişinizin durumunu öğrenebilirsiniz.

Aras Kargo kaç günde gelir?

Alışveriş yaptığınız site size ürünü kargoya teslim edeceği tahmini süreyi belirtir. Genellikle teslim süreci 3 ile 5 iş günü arasında belirtilir. Ancak bazı ürünlerde kargoya teslimat süresi 14 güne kadar çıkabilir. Bu bilgi de alışveriş öncesi müşteriye belirtilir. Bir paket kargoya teslim edildikten sonra ise mesafeye göre ulaştırma süresi değişmektedir. Arsa Kargo ortalama 1 ila 4 gün arasında kargoyu teslim etmektedir.

Aras Kargo kargom nerede?

Kargo bekleyenler internette sık sık “Kargom nerede?” sorusunun cevabını araştırıyor. Aras Kargo’dan gelecek paketinizin son durumunu kargo şirketinin internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Aras Kargo kargo ücreti | Kargo ücreti hesapla

Kargo gönderecek olanlar ise Aras Kargo’nun paketleri kaç liradan teslim ettiğini araştırıyor. Kargo fiyatları belirlenirken ağırlık ve mesafe göz önünde bulunduruluyor. Bu sebeple paketin ağırlığı ve gideceği yer ücretin hesaplanması sağlıyor. Elbette Aras Kargo’nun bazı sitelerle anlaşmaları buluyor. Söz konusu internet sitelerinden yapılan alışverişlerde kargo ücreti Türkiye’nin her yeri için neredeyse aynı ödeniyor.

Paketiniz için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini aşağıdaki linke tıklayarak hesaplayabilirsiniz.

Aras Kargo çalışma saatleri

Aras Kargo’ya paket teslim edecekler ya da bir kargo bekleyenler şirketin çalışma saatlerini merak ediyor. Aras Kargo şubeleri hafta içi 08:30 ile 18:00 saatlerinde hizmet veriyor. Cumartesi günleri ise Aras Kargo şubeleri 08:30 ila 13:00 arasında çalışıyor.

Aras Kargo cumartesi günü gelir mi?

Pek çok kargo şirketi cumartesi yarım gün çalışıyor. Bu süreçte kargo şirketleri ellerindeki bazı paketleri öğle saatine kadar dağıtıyor. Aras Kargo’da cumartesi günleri saat 13:00’e kadar kargo teslimatı yapıyor.

Aras Kargo en yakın şube

Aras Kargo şubesinin nerede olduğunu merak edenler söz konusu firmanın internet sitesinden şubelerin bilgisine ulaşabiliyor. Aras Kargo internet sitesinin en alt kısmında yer alan şubeler butonuna tıklayarak size en yakın şubeyi öğrenebilirsiniz.

Aras Kargo evden paket alır mı?

Kargo şirketleri müşterilerin paketlerini evlerinden teslim alıp arzu ettikleri adreslere gönderiyor. Aras Kargo ile gönderi yapacaksanız evinize kurye çağırıp paketi teslim edebilirsiniz. Bunun için önce internetten form doldurmanız gerekiyor.

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Aras Kargo müşteri hizmetleri

Aras Kargo müşteri hizmetlerinin telefon numarası da fazlasıyla araştırılıyor. Pek çok kişi Aras Kargo telefon numarası | Aras Kargo 444 numara | Aras Kargo çağrı merkezi konusunu inceliyor. Aras Kargo müşteri hizmetlerine 444 25 52 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Aras Kargo uygulama indir

Aras Kargo uygulamasıyla müşterilerine daha hızlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Aras Kargo uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirebilirsiniz.

Aras Kargo iş ilanı | Aras Kargo kariyer

Aras Kargo Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren firmalardan biri. Aras Kargo’da çalışmak isteyenler firmanın resmi internet sitesindeki kariyer kısmında açık iş ilanlarına ulaşabilir.