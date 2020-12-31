Aras Kargo çalışanlarına, çocuklarından anlamlı teşekkür

İSTANBUL(AA) - Aras Kargo, pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi fedakarca hizmet veren çalışanlarının yeni yılını, çocuklarının katkılarıyla hazırlandığı sürpriz bir filmle kutladı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre “Olmazsanız Olmaz” sloganıyla kurgulanan filmde çalışanların çocukları “Sevgili Aras’lar bu teşekkür size” diyerek seslendirdikleri şarkıyla anne ve babalarına destek oldular.

Filmde yer alan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Yeni yıl, yeni umutlar demek. Bu yeni umutları taşımak için sizler gibi fedakâr yürekler gerek. Özveriyle çalışarak çocuklarını gururlandıran değerli Araslar, hepinize sonsuz teşekkürler. Siz olmazsanız olmazdık. Aras Kargo sizlerle önem taşır.” diyerek çalışanlarına teşekkür etti.

Filmde, sözü ve müziği Güliz Ayla’ya ait olan ve uyarlaması reklam ajansı İndie İstanbul tarafından yapılan “Olmazsan Olmaz” şarkısı seslendirildi. Edirne’den Erzurum’a, Mardin’den Bursa’ya Türkiye’nin dört bir yanından 50 çocuk filmde yer aldı.

Viyana’dan da 2 kardeşin katılımıyla tamamlanan film Aras Kargo’nun sosyal medya hesaplarından yayınlandı.​​​​​​​

