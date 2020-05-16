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Aras Dağları kar sümbülleriyle renklendi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:24:00 -
Aras Dağları kar sümbülleriyle renklendi

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın dağlarında açan kar sümbülleri, güzel görüntüler oluşturuyor.

Havaların ısınmasıyla Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Aras Dağları'ndaki karlar erimeye başladı.

Zirveleri hala karlarla kaplı olan 3 bin rakımın üstündeki dağlarda, bir yandan doğa canlanırken bir yandan da adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kar sularıyla canlanan dağlık araziler, baharın belirtisi olarak bilinen kar sümbüllerinin açmasıyla renklendi.

Akarsuların kenarlarında açan sümbüller, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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