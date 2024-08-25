Araplar, Türkiye'nin o bölgesinden elini ayağını çekti! İsyan etmemek elde değil
Son dönemde ülkemiz, otel pahalılığı ve işletmelerin fiyat politikası nedeniyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sebepten dolayı yabancıların tatil tercihleri değişmeye başladı. İşletmelerin açgözlülüğü ülke ekonomisinin büyük kısmını taşıyan güç olan turizm gelirini etkiliyor. Gazeteci Nurettin Kolaylı, geçmiş dönemde Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği noktalardan birisi olan Maşukiye ile ilgili acı gerçeği ortaya çıkardı.
Çağdaş Kocaeli Gazetesi Köşe Yazarı Nurettin Kolaylı, yaz ve kış turizminin önemli bölgelerinden Maşukiye hakkında bir yazı kaleme aldı. Kolaylı’nın oldukça dikkat çeken yazısında Maşukiye’de bulunan alabalık tesislerini eleştirdi. Ücretsiz su dahil tüm ikramların kalktığını ve her şeyin ücretli olduğunu ifade eden Kolaylı, Arap turistlerin artık tesislere gitmediğini söyledi. İşte o yazı;
Turizm cenneti
“Su cennetinde suya para alırsan
Kendim ettim kendim buldum
Şarkısını söylersin....
Maşukiye eşsiz doğası, dereleri, şelaleleri ve bungalov evleri ile tam bir turizm cenneti.
Bölgenin turizm açısından önemli bir yer olması restoran kültürünü ön plana çıkarmış.
Birçok restoranın bulunduğu Maşukiye, ziyaretçilerin hem dinleneceği hem de keyifle lezzetli yemekler yiyebileceği yerlerden biri.
Eski canlılık yok
Ancak son dönemde Maşukiye restoranlarında işler pek iyi gitmiyor.
Maşukiye’de eski canlılık yok.
Arap turistler elini ayağını bölgeden çekti.
Biz de artık gitmiyoruz
Yalnız Araplar değil biz de artık Maşukiye’ye gitmiyoruz.
Neden gidelim ki.
Eskiden bu restoranları gittiğimizde masaya bal tereyağı ve çeşitli mezeler ikram olarak gelirdi.
Bunları kaldırmışlar.
Her şey paralı olmuş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ücretsiz su bile kaldırılmış
İşin garibi bir su cenneti olan Maşukiye’de masaya toprak testiyle gelen ve ücretsiz olan su kaldırılmış onun yerine paralı şişe suyu konmuş.
Vatandaşı yolunacak tavuk gibi görenler sonucuna katlanmak zorunda.."
Kaynak: En Kocaeli