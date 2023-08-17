  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

WhatsApp bu özelliğine veda ediyor, tarih oluyor! Milyonlarca kişi şaşıp kalacak! İşte çok önemli o cevaplar

Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu

Cevaplar havada uçuşuyor! Galatasaray ve Beşiktaş arasında FETÖ kavgası

Gözler 22 Ağustos'ta! En düşük memur maaşı 33 bin lira olabilir!

Türkiye'de benzeri olmayan bomba keşif

Hiçbir ülkenin satmadığı malzemeyi Türkiye üretti! Savunma sanayii için çok önemli çok

Türkiye’dekinin yüzde 14’ünü karşılıyor! Stratejik ürün üretimine büyük darbe

Halk CHP'li belediyeden beton değil yeşil alan istiyor!

Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı tedirgin etti! Bir özelliğine şaşıp kaldılar: Tek düğme ile oluyor

Adeta muhteşem! Teröristlerin korkulu rüyası devrede
Spor Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı
Spor

Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 19:02:00 -
Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı

Fenerbahçe'deki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Altay Bayındır'a Suudiler talip oldu. Sosyal medyada haberler ilgili yorumlarda bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yönetime 'Hemen satın' şeklinde çağrılar yaptığı görüldü.

Fenerbahçe'de taraftarla olan bağı gitgide azalan Altay Bayındır, son maçta da yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler 25 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılmasını bekliyor.

Suudi Arabistan'dan teklif aldı

Ajax'tan teklif alan Altay, daha önce de Manchester United ile görüşmelere başlamıştı. Deneyimli kaleciye Suudi Arabistan'dan da teklif geldiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'a gitmesi durumunda iyi bir maaş alacak olan Altay Bayındır'ın "Kariyer mi? Para mı?" tercihi yapacağı kaydedildi.

Bayındır'ın serbest kalma maddesinin 6 milyon euro olduğu biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1.5 milyon euroya gelmişti

25 yaşındaki file bekçisi, 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu.

Tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23