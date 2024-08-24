Araplar Ruslar derken şimdi de onlar: Ultra lüks daireler kapış kapış gidiyor!

Kiralar ve gıdadaki fahiş fiyatlar ve denetimler sürerken, bunun en yoğun hissedildiği İstanbul’da ise dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İç Göç İstatistikleri 2023 verileri İstanbul’un 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olduğunu ortaya koydu. Fakat dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul süper zenginlerin adresi olmayı da sürdürüyor. İstanbul’da aylık kirası 1 - 2,5 milyon TL arası olan yüzlerce rezidans, daire ve villa bulunuyor.

BU EVLERI KİMLER, NE İÇİN KIRALIYOR?

Türkiye Gazetesi’nin haberi bu denli yüksek kirası bulunan gayrimenkulleri kimlerin kiraladığını ortaya çıkardı. Emlak sektörü temsilcileri, Rus Oligark veya Arap şeyhlerinin yanı sıra Anadolu’da yaşayan ultra zenginlerin de bu lüks projelerden ev kiraladığını ifade ediyor.

Sektör oyuncuları, “Gerek iş gerekse de tatil amaçlı İstanbul’a gelip kalmak isteyen bir kesim var. Bu kişiler otel odalarında kalmak istemiyor. Aylık kirası 2 milyonu dahi aşan evleri kiralayabiliyorlar” diyor.

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Emlak sektörü aktörleri, İstanbul’un lüks semtlerinde kiralanan bu tarz evlerin prestij göstergesi olarak algılandığını belirterek, bu nedenle talebin de çok yüksek olduğunu anlatıyor.

ULTRA ZENGİNLERİN TERCİHİ İSTANBUL

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in 2024 raporuna göre Türkiye’de 2022’de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 1.761 iken, 2023’te 1.932 kişi bu klasmana yükseldi.

Servet artışı sıralamasında Türkiye’yi yüzde 7.9 ile ABD, yüzde 6.1 ile Hindistan takip etti.

Yüzde 5’in üzerinde artış görülen diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

Raporda ultra zenginlerin en fazla İstanbul’da yaşamayı tercih ettiği belirtiliyor.