Arap ülkesinin Türkiye'ye giden petrolü kesmesiyle ilgili ABD'den flaş karar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki diyaloğa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Irak ve İKBY arasında Irak anayasasına uygun bir şekilde çözüm bekleyen meselelerin çözüme kavuşturulmasını amaçlayan yapıcı diyalogdan memnun olunduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ABD'nin, memurların maaşlarını alabilmelerine yardımcı olma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme amacıyla Irak merkezi hükümetinin IKBY'ye 'ek fon sağlama kararından' memnun olduğu dile getirilen açıklamada, "Irak-Türkiye boru hattının mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.

Sullivan, "ABD istikrarlı ve güvenli bir Irak'ı ve devam eden sorunlara kalıcı çözümleri teşvik etmek için yoğun bir biçimde faaliyette bulunmaya devam edecektir" dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 14 Eylül’de Irak'ın başkenti Bağdat’ta Başbakan Muhammed Şiya Es Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bütçe sorununu görüşmüştü. Irak merkezi hükümeti de 17 Eylül'de IKBY'ye 3 aylık memur maaşlarını borç olarak ödeme kararı almıştı.

Ne olmuştu?

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. Irak'ın 25 Mart 2023 tarihinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu.

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Tahkim mahkemesinin ayrıca Türkiye'nin Irak yönetimine 1,4 milyar dolar ödemesine karar verdiği aktarılmıştı. Ancak Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tek taraflı bir tazminat ödemesinin gerçekleşmeyeceğini, iki tarafın da kabul edilen ve reddedilen talepleri olduğunu, iki tarafın da tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Bağdat ile Erbil yönetimleri, nisan ayının başında Türkiye üzerinden petrol ihracatına devam edilmesi için anlaşmaya varmıştı ancak boru hattından petrol akışı henüz sağlanmadı. IKBY'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının müzakerelerin tıkanması yüzünden hala başlamadığı bildirilmişti. IKBY Dış İlişkiler Sözcüsü Lawk Ghafuri, “Petrol akışıyla ilgili ilgili her şey artık Bağdat ve Ankara’nın elinde, her iki taraf da petrol akışını yeniden başlatmak için bir anlaşmaya varmalı” demişti.