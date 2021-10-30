Arap ülkesi duyurdu: Bize yardım edin

Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Lübnan, sorunun çözülmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yardım talep etti.

30.10.2021, 15:26

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik krizin çözülmesi konusunda ABD'den yardım talebinde bulunulduğunu söyledi.

Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin dün, Riyad, Bahreyn ve bugün de Kuveyt'in Lübnan'dan Büyükelçilerini çekmesi üzerine kurmuş olduğu kriz masasının toplantısı sonrası bir basın açıklaması yaptı.

"ABD ile temasa geçtik"

Basın toplantısını Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi ile gerçekleştiren Buhabib, "Toplantıya katılmaları için ABD'lilerle temasa geçtik çünkü mevcut krizi çözebilecek durumdalar." ifadelerini kullandı.

Mikati'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerin düzeltilmesi için temasa geçtiği uluslararası toplumun tavrına değinen Buhabib, Başbakan'dan istifa etmemesi talebinde bulunulduğunu söyledi.

Lübnan Eğitim Bakanı Halebi de krizlerle daha önce yaşanan tecrübelere binaen, devletin hükümetsiz bırakılmayacağını, hükümetin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Halebi, krizin kısa bir sürede çözülmesini temenni ettiklerini aktardı.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından da Bahreyn ve bugün de Kuveyt Lübnan'daki Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Riyad’ın bu kararı üzerine Mikati ise durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek kararın gözden geçirilmesi temennisinde bulunmuştu.

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.