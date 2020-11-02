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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Son 24 saatte Tunus'ta 33, Umman'da 10, Libya'da 9, Kuveyt'te 4, BAE'de 1 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:12:05 -
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 1381'e, Umman'da 1256'ya, Libya'da 880'e, Kuveyt'te 786'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 497'ye yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 791 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 1381'e, vaka sayısının 61 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 418 kişinin enfekte olduğu, 495 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1256'ya, vakaların 116 bin 152'ye, iyileşenlerin ise 106 bin 195'e çıktığı ifade edildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 862 kişinin enfekte olduğu, 755 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 880'e, vakaların 62 bin 907'ye, iyileşenlerin sayısının da 36 bin 608'e yükseldiği aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 759 yeni vaka kaydedildi, 828 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 786'ya, vaka sayısı 127 bin 293'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 118 bin 386'ya ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1234 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 497'ye, vaka sayısının 135 bin 141'e çıktığı ülkede hastalığı yenenlerin sayısı 132 bin 24 oldu.




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