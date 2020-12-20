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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Tunus'ta 36, Umman'da 5 kişi hayatını kaybetti - Katar'da 143, Bahreyn'de 179 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:05:59 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 4 bin 126'ya, Umman'da 1488'e yükselirken, Katar ve Bahreyn'de vaka sayıları arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybettiği, 1569 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Can kayıplarının 4 bin 126'ya, vaka sayısının da 119 bin 151'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 87 bin 884'e ulaştğı ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 648 yeni vaka tespit edildiği, 565 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1488'e, vaka sayısının 127 bin 667'ye, iyileşenlerin sayısının da 119 bin 574'e çıktığı aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 143 kişinin enfekte olduğu, 203 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Böylece toplam vaka sayısının142 bin 1, iyileşen hasta sayısının ise 139 bin 724 olduğu bildirildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 179 kişinin enfekte olduğu, 175 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam vaka sayısının 90 bin 62'ye, iyileşenlerin sayısının da 88 bin 178'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.




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