Arap ülkelerinde koronavirüs rakamları hızla yükseliyor

Koronavirüsle ilgili son rakamları paylaşan Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 17 kişinin son 24 saatte öldüğünü, 1132 yeni vakaya rastlandığını, 861 kişinin iyileştiğini açıkladı. Ülkede virüs yüzünden toplam can kaybı 533'e, toplam vaka sayısının da 35 bin 195'e çıktığı belirtildi.

Lübnan

Son 24 saat içinde Lübnan'da 7 kişi ölürken, yeni vaka sayısı 309 olarak açıklandı. Toplam 177 kişinin iyileştiğini kaydetti. Ayrıca bakanlık yaptığı açıklamada, Lübnan'da toplam can kaybının 87'ye, vaka sayının 7 bin 121'e çıktığını belirtti.

Yemen

Yemen'de toplam can kaybı 521'e ulaşırken, son 24 saat içinde 5 kişide daha virüs olduğu açıklandı. Böylece toplam vaka sayısı 1831'e yükseldi.

Tunus

Tunus'ta son 24 saat içinde 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişide koronavirüse rastlandı. Ülkedeki toplam can kaybı 52'ye, vaka sayısı 1738'e çıktı.