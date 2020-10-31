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Aktüel Arap ülkeleri ve uluslararası kurumlardan Türkiye'ye başsağlığı mesajları
Aktüel

Arap ülkeleri ve uluslararası kurumlardan Türkiye'ye başsağlığı mesajları

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:18:29 -
Arap ülkeleri ve uluslararası kurumlardan Türkiye'ye başsağlığı mesajları

İSTANBUL (AA) - Arap ülkeleri ve bazı uluslararası kurumlar, İzmir depreminde hayatını kaybedenler için Türk halkına taziyelerini sundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile hayır kurumlarına Türkiye'deki depremden zarar görenlere maddi ve manevi destek çağrısı yapıldı.

Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremden dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş Türk halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilendi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Mişri, Libya halkının bu zor zamanda kardeş Türk halkının yanında olduğunu ifade etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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