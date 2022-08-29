Arap sabunuyla kapı temizliği: Beyaz kapılar nasıl temizlenir? Sararmış beyaz kapılar tertemiz olacak!

Kapı Temizliği: Evdeki Kapılar Nasıl Temizlenir?

Özellikle mevsim değişikliklerinde, ilkbahar ve kış başlangıçlarında, hanımların yaptığı yoğun temizliklerde kapı temizlikleri mutlaka gündeme gelir. Evlerimizin kapı ve pencereleri ahşap, çelik, plastik temelli pimapen tipi doğramalardan ya da alüminyumdan yapılır.

O yoğun temizlik zamanlarında hanımlar ellerinde bez ve çeşitli temizleme ürünleriyle kapı ve pencereleri uzun uzun silerler. Bu konuda kapı çeşidine göre temizlik malzemesi seçimi daha iyi sonuç verecektir. Beyaz kapılar nasıl temizlenir konusunda en verimli sonucu bu şekilde alabilirsiniz. Beyaz kapılar hem pen türü doğramalardan hem de boyalı ahşap malzemeden yapılmış olabilir. Bu gibi kapıların temizliğinde akla hemen gelen çamaşır suyu ile silmek uygulamasını tercih etmeyin. Aynı şekilde tuz ruhu gibi ağır kimyasallar da kullanmayın. (Arap sabunu pek çok kadın tarafından en iyi çözüm olarak kabul ediliyor.)

Sert sünger gibi çizici temizlik ürünleri değil de yumuşak bezler kapı silmede çok daha işe yararlar. Eski fanila ve tişörtlerden elde edilen temizlik bezleri her zaman idealdir.

Ev Temizliğinde Kullanabileceğiniz Yiyecekler

Sararmış kapıların temizliği konusunda yemek yapmakta kullandığınız değişmez iki yiyeceği doğal temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Bunlar çiğ patates ve haşlanmış soğandır. Ortadan ikiye kestiğiniz çiğ patatesi beyaz kapıların üzerindeki lekelere sürerseniz kolayca çıktığını göreceksiniz. Kabukları soyulmuş soğanı biraz haşlarsanız sonrasında ılınmış suyunu da lekeli kapılar nasıl temizlenir konusunda çözüm için kullanabilirsiniz. Yumuşak bir temizleme bezi ve bu su yardımıyla beyaz kapı temizliği mümkün olmaktadır.

Kapınızda camlı bölüm varsa camsil kullanmanız gerekebilir. Silme sonrasında beyaz kapıyı güzelce kurulamak da uzun süreli çürümelere karşı alabileceğiniz iyi bir önlemdir.

Evlerde temizlik amacıyla kullanabileceğiniz yiyecekler ve kolayca hazırlanan karbonat ve sirkeli karışımlar temizlik sırasında doğal malzemeleriniz olabilir. Böylece ağır kimyasal temizleyicileri kullanmaktan ve dikkat etseniz bile kokularını solumaktan kurtulursunuz. Özellikte yağ çözücü ve kireç sökücü olarak satılan ev temizleyicilerinin yoğun kimyasal koku çıkardığını hatırlatmak isteriz.

Arap Sabunu ile Çelik ve Ahşap Kapı Temizliği Nasıl Yapılır?

Derin bir kovayı suyla doldurun.

Bir miktar Miss Arap Sabunu'nu suyun içine ekleyin.

Temizleme bezinizi alın ve sabunlu su karışımına batırın.

Ahşap ve çelik kapılarınızın tüm yüzeylerini iyice silin.

SARARAN KAPILARI KAR BEYAZI YAPMAYA YARAYAN YÖNTEMLER

Karbonat ve sirke karışımı: Yarım çay bardağı karbonatı, sirkeli su karışımının içine ekleyin ve karıştırın. Bu karışımla kapıyı fırçalayın. Ardından nemli bir bezle kapıyı durulayın.