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Arap sabununun kıymetini bilmeliyiz

Yapılan araştırmalar kanserin ülkemizde her geçen sene çoğaldığını söylüyor. Bunun sebebi ise vücudumuza aldığımız kimyasallarla ilgili olarak açıklanıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:09
Arap sabununun kıymetini bilmeliyiz


Örneğin bir deterjanın kimyasal etkilerinden arınabilmek için litrelerce su ile durulamak gerekiyor. Fakat biz makinelerimizde yıkadığımız bulaşık ya da çamaşırları, programın çalıştırdığı ölçüde sularla duruluyoruz. Kaldı ki elimize bulaşan bir miktar bulaşık deterjanının bile tamamen temizlenebilmesi için bol su ile yıkamamız gerekmektedir. Ayrıca günümüzde hayat çok hızlandığından kimsenin evde kendi sağlıklı temizleyicilerini hazırlamaya ya da kimyasal temizleyicilerden arınmaya vakti yok. Bu da beraberinde birçok sağlık sorunlarını getiriyor; bu sorunlar her geçen gün artarak hastalıklara dönüşüyor.

Ancak endişelenmeye gerek yok. Her tür kimyasal temizleyicinin doğal bir alternatifi olduğunu söylersek yanlış olmaz. Arap sabunu da geçmiş yıllardan beri ev temizliğinde kullanılan doğal ve ekolojik bir ürün olarak hayatımızdadır. Her ne kadar marketlerde yer alan kimyasal temizleyiciler hâlâ tercih edilse de arap sabunu gibi doğal ürünlere yönelim artmaktadır.

Kendi sağlığımız ve çevremizin sağlığı için arap sabununu hayatımıza sokmalı ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Sadece bugün değil, gelecek için de sağlık demeliyiz.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:09
  1. Arap sabunu
  2. Arap sabununun faydaları

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