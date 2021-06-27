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Dünya Arap Koalisyonundan gerilime ilişkin açıklama! Balistik füzeleri ve İHA’ları imha edildi
Dünya

Arap Koalisyonundan gerilime ilişkin açıklama! Balistik füzeleri ve İHA’ları imha edildi

Arap Koalisyonu Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait balistik füzelerin ve bir İHA’nın imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 10:50:00 -
Arap Koalisyonundan gerilime ilişkin açıklama! Balistik füzeleri ve İHA’ları imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait 2 balistik füze ile bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesi ve Necran kentine 2 balistik füze ve bomba yüklü bir İHA gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin, füzeleri ve İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Koalisyon güçleri, gece saatlerinde de Husilere ait bomba yüklü 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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