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Ekonomi Arap kadınlar Helal Expo’ya el sanatlarıyla damga vurdu
Ekonomi

Arap kadınlar Helal Expo’ya el sanatlarıyla damga vurdu

9 ülkeden 100 Arap kadın, Helal Expo’da el sanatları ürünleriyle öne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:13:00 -
Arap kadınlar Helal Expo’ya el sanatlarıyla damga vurdu

Mısırlı, Iraklı, Libyalı, Filistinli, Suriyeli, Yemenli, Sudanlı, Cezayirli ve Lübnanlı kadınların ürünleri beğeni topladı. Arap Kadınlar Birliği Başkanı Muna Al Lahham, Helal Expo’da 9 ülkenin kültürünü yansıtan el işleri ve el sanatlarıyla öne çıktıklarını söyledi. Lahham, “Elhamdülillah üyelerimizin ürünleri takdir edildi, ilgi gördü” diye konuştu.

Arap Kadınlar Birliği Genel Sekreteri Metin Turan da üyelerinin el sanatları ve el işleri sergisine destek vermek için Helal Expo’ya katıldıklarını kaydetti. Türkiye’de yaşayan Arapların uyum içerisinde iş birliklerini sağlamayı amaçladıklarını dile getire Turan, “Sergiye namaz takımları, şal çeşitleri, aksesuarlar, mumlar, parfümler, kolyeler, ahşap üzerine çizilen resimler ve ev dekoru ürünleriyle damgamızı vurduk” şeklinde konuştu.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 8’inci İİT Helal Expo, dün sona erdi.

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