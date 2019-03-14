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'Arap Emrah' grubu üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in grubunda yer alan 23 kişi, adliyeye sevk edildi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:24
'Arap Emrah' grubu üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Emrah Sever de, tutuklu bulunduğu cezaevinden ifadesine başvurulmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütüne yönelik 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlemişti. Operasyonda suç örgütü üyesi 23 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Operasyonda 9 tabanca, 1 kalaşnikof görünümlü havalı tüfek, 86 senet ve 18 çek ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

23 kişi adliyeye sevk edildi

23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilere 'Kasten yaralama', 'Yağmaya teşebbüs', 'Ruhsatsız silah', 'Tehdit', 'İşyerine ateş açma', 'Otomobile ateş açma', 'Silah ticareti' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından işlem yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şebeke lideri sever de ifadesine başvurulmak üzere cezaevinden getirildi

Öte yandan, polis Sultangazi'de bir gecekonduya düzenlediği operasyonda 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'i gözaltına almış, Sever 21 Şubat'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emrah Sever'in ifadesine başvurmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirdi. İfadesi alınan Sever, tekrar cezaevine gönderildi.

Operasyon polis kamerasında

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Polisin evlerde aramalar yapması ve ele geçirilen silahlar görüntülendi. Polis, şüphelilerin Otogarda iki kişi arasındaki bir alacak verecek konusunda aracılık ettiği görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:24
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  4. Arap Emrah Çetesi
  5. Gözaltı

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