Arap düşmanlığını batılı ülkeler fonluyor

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’ye tatil ya da yatırım için gelen Arap ülkelerindeki misafirlere kin kusan hastalıklı zihniyet tepkilerin odağında. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın temsil ettiği bu zihniyetle mücadele eden isimlerce devamlı “Bizim kültürümüzde ırkçılık, ayrımcılık yoktur. Arapları düşman olarak kodlayan, hedef alan provokatörlere karşı dikkatli olun” çağrısında bulunuluyor. Akit’e konuşan Y. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de Arap turistlere ve işadamlarına artan saldırılardan yakındı.

Tedbir alınmalı

Arapların “Müslüman ülke” diye güven içinde Türkiye’ye geldiklerini belirten Bekin, şunları dile getirdi: “Araplar 1 ay buraya kalıyor, ülkemize döviz bırakıp gidiyorlar. Ancak ırkçıların saldırıları gerilime neden oluyor. Örneğin Yalova’da bir ara Arap turist yoğunluğu vardı. Ama şu anda parmakla sayılacak kadar az turist var. Çünkü saldırılara maruz kalmaktan korkuyorlar. Saldırılar da Batı’nın fonladığı, beslediği çevrelerden geliyor.Arapların Türkiye’ye gelip döviz bırakmaları arzu edilmiyor.

Zenofobik saldırılar

“Müslüman ülkelerin Türkiye’yi çekim alanı olarak görmeleri ve BAE, Katar, Suudi Arabistan sermayesinin ülkemize yönelmeye başladığı bir dönemde zenofobik (yabancı korkusu/nefreti) tutumlu politikaların hız kazanması tesadüf olamaz. Arap ülkeleriyle ticarette ve yatırımda yeni bir dönem başladı. Bağlar kuvvetlendi. Batı’da büyük çaplı yatırımları olan Arap sermayedarların Türkiye’ye yönelmeleri çok önemlidir. Batı’da hızla yayılma eğilimi gösteren yabancı düşmanlığı ve İslamofobi anlayışlı politikalar, Arap sermayedarların güvenli bir limanı tercih etmelerini zorunlu kılmıştır. Bu aşamada kademe kademe Türkiye’ye yönelmeye çalışan Arap ve Körfez sermayesinin burada da marjinal unsurlar tarafından, zenofobik anlayışlı politikacılar tarafından hedef gösterilmeleri kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye’ye daha çok yabanca yatırımcı çekilmesi zorunluluktur. Bunun için demutlaka ve mutlaka zenofobik anlayışlı politikaları uygulamaya çalışanlara karşı önleyici tedbirler alınmalıdır.

Ferasetli olunmalı

“Batılı ülkeler AraplarınTürkiye’den kopmaları, tekrar kendilerine yönelmelerini amaçlıyor. Ekonomik sıkıntılar olduğu, dövizin büyük oranda Arap ülkelerinden geldiği unutulmamalı. Ferasetli olunmalı. Arapları hedef alanların Türkiye’de iç kargaşa oluşturmaya, Müslümanları tartışmaya sevk edenlerin vatansever olmadıkları bilinmeli. Müslüman dünyası için önemli bir örnek oluşturan ve büyük saygınlığa sahip olan Türkiye’nin ayrımcılığın, düşmanlığın, kin ile nefret savunuculuğunun merkezi olması beklenemez. Kendilerini demokrasinin havarisi olarak gören CHP zihniyetinin de bu hastalıklı politikalara teşne olması anlaşılabilir bir durum değildir. Hal böyleyken dün Osmanlı’yı bölebilmek adına bizlere yabancı olan etnik ayırımcılığı içimize sokarak bizlerden kopardıkları Müslüman kardeşlerimizi bugün de maşaları vasıtasıyla yeniden kaos ortamına sürüklemeye çalışmaktadırlar. Ülkemizi kaos ortamına sürüklemeye yönelik bu sakat politikaların endişeyle izlenmesi gerekmektedir.

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Modern Lawrence’lar

“Bu endişe yeni olmayıp Osmanlı’nın son dönemlerinde, T.E. Lawrence, Ramsay, Gertrude Bell’le başlatılmış yıkıcı akımın yeniden işbirlikçiler vasıtasıyla örtü altına sokulmuş halidir. Yaşamakta olduğumuz bu bölgede kuvvet dengesinin bozulmasının altında yatan nedenleri de burada aramak gerekmektedir. Bu düşünce atlasıyla hareket etmekte olan siyasilere en güzel cevabı milletimiz sandıkta verdi. Buna rağmen söz konusu marjinal siyasi partilerin ısrarla sergilemekte oldukları bu tutarsız politikalar vasıtasıyla toplumda gerilim oluşturmaya çalışmaları da sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Mahalli seçimlerde bu partilerin siyasi arenadan silinmeleri için en uygun zemin ortaya çıkacaktır. Erbakan Hocamızın da ‘Toprak ayağımızın altından kayıyor’ cümlesi de ibret vericidir. Bu nedenle ülkemizin bütünlüğü açısından her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekmektedir.”