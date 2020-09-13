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Dünya Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı
Dünya

Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı

Arap dünyasının siyasi hareketleri, Bahreyn ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:31:00 -
Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı

Lübnan Hizbullahı, Müslüman Kardeşler ve Emel Hareketi yazılı açıklamalarında Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepkilerini dile getirdi.

Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılanın "Filistin halkına acılı bıçak darbesi" olduğu belirtildi.

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı Sözcüsü Talat Fehmi, "Bahreyn'in Siyonist düşmanla normalleşmesini ve bu kararı destekleyen ülkelerin tutumunu kınıyoruz" dedi.

Açıklamada Müslüman Kardeşler'in İsrail ile herhangi bir normalleşmeye temelde karşı olduğu kaydedildi.

Bahreyn'deki Emel Hareketi, Arap ve İslam dünyasını Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınamaya davet etti.

Açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesi "suç" olarak nitelendirilirken, bu suçu önlemek için meşru ve mümkün olan her şekilde baskı yapılması istendi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, BAE'den sonra bir başka Körfez ülkesi olan Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'den sonra İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesidir.

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