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Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret cevabı!

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Türkiye aleyhindeki taleplerini reddettiğini bildirdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 22:43
Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret cevabı!

UMH'ya bağlı Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Libya, Türkiye Cumhuriyeti'yle iş birliğini durdurmayı ve diplomatik temsil seviyesini düşürmeyi reddediyor" denildi.

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısının sonuç bildirisinde, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesinin" talep edilmesi üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra Libya yerel basınında, Libya'nın Arap Birliği Temsilcisi Salih eş-Şemahi'nin, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında konuşmayı reddettiğine dair haberler yer aldı.

Türkiye'nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Mısır yönetimi, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 22:43
  1. Libya
  2. Katar
  3. Somali
  4. Türkiye

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  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu1 dk önce
    ulan .....ler Allah dan korkmaz peygamberimizden utanmazlar siyonist terör devleti hergün filistini bombaliyor masum coluk cocuk kadin ihtiyar demeden şehid ediyor sizde elimizi ogusturuyor sesinizi cikarmiyorsunuz 
  • E doğan E doğan 7 dk önce
    Önceden arkadaşlar derdi araptan dost olmaz bende öyle düşünmeyin derdim ama haklılarmış 
  • Leyla Leyla 43 dk önce
    Ulan müslüman görüntülü araplar oradaki mübarek müslüman değerlerimizinyüzüsuyu hurmetine oralarda saltanat sürüp adeta kuş sütüyle yiyip yiyipkudurduydunuzbu azginliklarinizinobur dünyadaki hallerinizihiç aklınıza gelmiyor mu 
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 50 dk önce
    SIYASI ŞARLATANLAR KENDI DEVLET KIMLIKLERINI EGOLARINA ALET EDEREK TÜRKİYE 'YI YARGILAMAYA KALKMALARI TARIHI HACLI ZIHNIYETINDEN KAYNAKLANAN VE KORKULARINI DABESLEDIKLERI AHMAKLIKLARIDIR.
  • TurkTurk50 dk önce
    Akit hani İslam natosu geliyordu hayrola
  • OvalıOvalı1 sa önce
    Dostumuzu iyi tanıyalım.

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