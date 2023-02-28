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Spor Arap basınının olay iddiası ortalığı karıştıracak!
Spor

Arap basınının olay iddiası ortalığı karıştıracak!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 13:19:00 -
Arap basınının olay iddiası ortalığı karıştıracak!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenomen bir gazetecinin ortaya attığı habere göre; Anderson Talisca, Al Nassr ile devam etmeme kararı aldı ve Galatasaray ile el sıkıştı.
Taraftar çok istiyor

Bu iddia üzerine sosyal medya karışırken, yıldız futbolcunun Süper Lig'e döneceğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj ve yorum bombardımanına tuttu.

16 maç 14 gol

Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Brezilyalı orta saha, bu sezon 16 maçta 14 gole imza attı.
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