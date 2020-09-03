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Gündem Arap basınından Yunanistan'a sert tepki
Gündem

Arap basınından Yunanistan'a sert tepki

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hukuk tanımaz tavrı Arap basınında konuşuldu. Yunanistan'ın provokatif hamleler yürüttüğünü belirten El Cezire Muhabiri, "Yunanistan AB'nin arkasına sığınıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:17:00 -
Arap basınından Yunanistan'a sert tepki

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Türkiye'nin "diyalog" çağrılarına kulak tıkayan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan son olarak hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'na uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde asker çıkartarak silahlandırdı.

Yunanistan'ın bu hukuk tanımaz tavrı Arap basınında da olay oldu. Bölgeden yayın yapan El Cezire Muhabiri El Mu'taz, Türkiye'nin "diyalog" söyleminde bulunduğunu, Yunanistan'ın ise bu çağrılara kulak asmayarak provokasyon peşinde koştuğunu aktardı.

Türkiye haklarını korumaya devam edecek

Türkiye'nin bölgede yaşanan duruma herhangi bir dış müdahaleyi kesinlikle kabul etmediğini belirten Arap muhabir, "Türkiye gerilimi artırmak istemiyor. Ancak Türk yetkililerin de söylediği gibi Türkiye çıkarlarını korumaya devam edecek. Akdeniz'de bu çıkarlarını teslim etmeyecekler" dedi.

Türk Donanması'nın Doğu Akdeniz'de olası saldırılara karşı hazır bir şekilde beklediğini ifade eden muhabir, "Türk tarafından siyasi düzeyde yapılan açıklamalar var. Tüm bu mesajlar Doğu Akdeniz'deki gerilimi Yunanistan'ın artırdığını gösteriyor." diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye'yi kışkırtıp durumu Avrupa Birliği'ne taşımaya çalıştığını dile getiren muhabir "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya hazır" dedi.

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