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Aranan şüpheli jandarma ekiplerine ateş açtı

Hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandığı olayda Abdullah Özer vurularak öldü.

27 Kasım 2018 Salı 16:03
Aranan şüpheli jandarma ekiplerine ateş açtı

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında arama kararı bulunan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer vurularak öldü.

Yaralı askerler Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi getirildi. Askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı. Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:03
  1. Antalya
  2. abdullah özer
  3. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı
  4. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

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