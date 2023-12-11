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Gündem Aranan şahıslara 'Çember-8' operasyonu: 4 bin 951 firari yakalandı
Gündem

Aranan şahıslara 'Çember-8' operasyonu: 4 bin 951 firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 08:39:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada; "Son 4 gün içinde 81 ilde 'aranan şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'Çember-8 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Son 4 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak  “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-8 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı️

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki,
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ

Yakalanan şahıslardan:
0-5 yıldır aranmakta olan 4880 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı️

Hırsızlıktan 536şahıs, 
Dolandırıcılıktan 257 şahıs, 
Yağmadan 101 şahıs, 
Adam Öldürmeden 55 şahıs,
Cinsel Suçlardan 55 şahıs 
başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4.951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır.
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İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8" operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

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