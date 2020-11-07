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Aktüel Arama kurtarma gönüllüsü kardeşlerin "vardiyası" enkaz altındakilere umut oldu
Aktüel

Arama kurtarma gönüllüsü kardeşlerin "vardiyası" enkaz altındakilere umut oldu

İzmir'de İHH Arama Kurtarma gönüllüsü Gıyaseddin ve Medeni Demir kardeşler, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altındakileri kurtarmak için gece gündüz çaba gösterdi - Enkazdan 91 saat sonra minik Ayda'nın çıkarılmasına katkı sağlayan Gıyaseddin Demir: - "Burada abimle vardiyalı çalıştık. Dinlendiğimde o enkazda oluyordu. İnşaat sektöründe olduğumuz için burada makineli ekipman kullanımıyla çalışmalara hız kazandırmaya çalıştık"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:23:32 -
Arama kurtarma gönüllüsü kardeşlerin "vardiyası" enkaz altındakilere umut oldu

İZMİR (AA) - ABDULLAH DOĞAN - İzmir'de arama kurtarma gönüllüsü Gıyaseddin ve Medeni Demir kardeşler, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altındaki hayatlara ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

İHH Arama Kurtarma gönüllüsü Gıyaseddin (36) ve Medeni Demir (40) kardeşler, depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı enkazında afetin ilk saatlerinden itibaren kesintisiz görev yaptı.

İnşaat işinde çalışan Demir kardeşler, 4 yıl önce aldıkları arama kurtarma eğitiminin ardından mesleki tecrübeleriyle enkaz altında canlara umut oldu.

- İlk yardım eğitimi almak için başladığı gönüllülüğü enkazlarda sürmüş

İzmir'de yaşayan Gıyaseddin Demir, AA muhabirine, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını anlattı.

Demir, oğlunun engelinden ötürü ilk yardım eğitimi almak için İHH'ye başvurduğunu belirterek, "4 yaşındaki oğlum, nefes darlığı çekiyordu, sürekli boğulma tehlikesi geçiriyordu. İlk yardım müdahalesi hakkında bilgim yoktu. 2016'daki İHH'nın arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerine katıldım. Çocuğumun durumundan dolayı başvurdum." diye konuştu.

- "Vardiyayı abimle değiştiriyorduk"

Depremin ardından hızlı şekilde koordine olduklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Rıza Bey Apartmanı enkazında abimle vardiyalı çalıştık. Dinlendiğimde o enkazda oluyordu. İnşaat sektöründe olduğumuz için burada makineli ekipman kullanımıyla çalışmalara hız kazandırmaya çalıştık. Vardiyayı abimle değiştiriyorduk. Bir insanı kurtaran bütün insalığı kurtarmış gibidir. Buna vesile oluyoruz, bu yolda oldukça ne mutlu bize. Burada kendi ailemden birilerini kurtaracakmışım gibi bir duyguyla çalışıyorduk. Enkazda çıkarılan kişinin; birilerinin eşi, çocuğu, babası ve annesi olduğunu düşünüyorsun. Ayda'nın çıkarıldığı noktada arkadaşlarımızla birlikteydik. Sesini duyan ekipten bir arkadaştı. O an, sevinçten tekbir getirdik. Normalde iyi bir tepki aldık ama bazı görüşteki çevreler buna kötü tepki verdi. Bu da hoş olmadı. Onu orada yaşatan Allah'tı."

Medeni Demir ise kardeşiyle sürekli bir arada olduğunu belirterek, "İşimiz de birlikte, arama kurtarma faaliyetlerine de birlikte katılıyoruz. Çocukluğumuzdan beri kardeşimle hamdolsun hep bir aradayız. Burada da gece gündüz çalışmalara katıldık. Ben enkazdan indiğimde kardeşim görev yerine çıkıyordu." ifadesini kullandı.

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