Aralıkta fiyatı en çok artan ürün belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte aralık ayında fiyatı artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 79,26 artışla konut sigortası oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 10,45'lik gerilemeyle kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu. Fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde gerçekleşti: "İlaçlar yüzde 18,26, sağlık sigortası yüzde 14,26, su (şebeke suyu) yüzde 10,42, kuzu eti yüzde 8,25, fırın, ocak ve fırınlı ocak yüzde 7,99, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yüzde 7,5, gazete ve dergiler yüzde 6,74, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 6,04, yemek odası ve oturma odası mobilyaları yüzde 5,36."

İHA'nın haberine göre, en çok ucuzlayan ürünler ise "Çocuk giyim yüzde 4,84, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 3,58, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 3,36, taze meyveler yüzde 3,23, otomobil (benzinli) yüzde 2,77, kadın ayakkabısı yüzde 2,01, erkek giyim yüzde 1,91, kahve yüzde 1,53, şeker yüzde 1,35" şeklinde gerçekleşti.