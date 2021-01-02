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Ekonomi Aralıkta en çok taze fasulyenin fiyatı arttı
Ekonomi

Aralıkta en çok taze fasulyenin fiyatı arttı

İTO verilerine göre, söz konusu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 17,48 ile portakal olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:06:32 -
Aralıkta en çok taze fasulyenin fiyatı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte aralıkta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 36,49 ile taze fasulye olduğu bildirildi.

İTO tarafından Aralık 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 106’sının perakende fiyatı artarken, 22 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.


- Aralık ayında taze fasulye fiyatı yüzde 36,49 arttı


Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 36,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 26,88 ile kabak, yüzde 26,15 ile yeşil soğan, yüzde 20,75 ile karnabahar ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 20,90 ile elektrik süpürgesi olarak kayıtlara geçti.


- Portakal yüzde 17,48 ucuzladı


Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakal yüzde 17,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 16,48 ile otel oda konaklama ücreti, gıda harcamaları grubundan yaş kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 11,22 ile limon, yüzde 4,70 ile lahana ve yüzde 4,40 ile muz olarak belirlendi.

Aralık 2020'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Değişim (Yüzde)
Taze Fasulye36,49
Kabak26,88
Yeşil Soğan26,15
Karnabahar20,75
Kıvırcık Salata16,46
Ispanak14,97
Portakal-17,48
Limon-11,22
Lahana-4,70
Muz-4,40
Ayva-4,32
Mevsim Dışı Tarım ÜrünleriAylık Değişim (Yüzde)
Salatalık19,63
Yaş üzüm17,27
Sivri Biber11,22
Domates7,36
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
Elektrik Süpürgesi20,90
Ütü15,59
Tavuk8,77
Yumurta8,04
Buğday Unu7,78
Mecmualar5,71
Otel Oda Konaklama Ücreti-16,48
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