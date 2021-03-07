Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? IF ( aralıklı oruç diyeti) öğünleri kaç saatte birdir?

Diyet çeşitleri farklılık göstermektedir. Özellikle pandeminin olduğu günümüzde hareketsiz yaşam farklı diyet türlerini ortaya çıkarmıştır. Bilim adamları son yıllarda sıklıkla uygulanan aralıklı oruç sisteminin beyin sistemi ve vücuttaki organlara bir çok açıdan fayda sağladığını söylüyor. Peki, Oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç diyeti listesi örneği nasıldır?

Aralıklı oruç diyeti nedir?

Aralıklı oruç diyeti vücudun belirli bölgelerinde biriken yağın kaybedilmesini ve metabolizmayı çalıştırarak hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan popüler diyetlerden biridir. Diyet ve diğer kilo verme programlarından farklı olarak belirli saatlerde hiçbir şey tüketmeden yapacağınız beslenme şeklidir.

Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Aralıklı oruç diyetinin en önemli avantajlarından biri de zayıflamanın yanı sıra kas kaybı yaşanması sorunu ile karşılaşılmamasıdır. Bu diyette dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise günün belki de 8 saatini aç şekilde geçirmektir. Ancak hu diyeti yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızda yarar vardır. Uzun süre açlık yaşanacağından dolayı yaşanabilecek bazı riskleri göz önünde bulundurmak gerekebilir. Özellikle diyabet, tansiyon ve kronik rahatsızlığı olanlar diyete başlamadan önce uzman bir hekime başvurmalıdırlar.

Aralıklı oruç diyeti listesi örneği nasıldır?

5-2 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ

Yalnızca 2 gün içerisinde 500 kalori almanız gerekir. Haftanın diğer günlerinde beslenme düzeniniz normal olarak devam edilmelidir. Seçilen 2 gün birbirini takip etmeyen günler olarak tercih edilmeli arada 1-2 gün olmalıdır.

16-8 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ

Bu diyette 1 gün içerisinde yalnızca 16 saat oruç tutmak gerekir. Yemek yiyebileceğiniz saatler 12:00 ve 20:00 saatleri arası tercih edilmeli ve yeme içmenin serbest olduğu 8 saatlik süre içinde zamanlamanıza gerekli özeni göstermeniz gerekir. Kahve, şekersiz, çay soda gibi içecekler istenildiği zaman tüketilebilir.

CRESCENDO ARALIKLI ORUÇ DİYETİ

Haftanın 2-3 günü aç kalarak diyetinize devam edebilirsiniz. Aynı şekilde diyet yapacağınız iki günün peş peşe olmaması gerekir. Örnek verecek olursak, haftanın pazartesi, Çarşamba ve cuma günlerini tercih edebilirsiniz.