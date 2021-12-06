Uzmanlar sağlıklı bir beden için haftada en az 2-3 kez balık tüketilmesini öneriyor. Kış mevsimiyle birlikte pek çok kişi hangi balıkların tüketilmesi gerektiğini, hangi balıkların daha lezzetli olduğunu araştırıyor.

Aralık ayında hangi balıklar yenir? Aralık ayında en lezzetli balık hangisi olur?

Kış mevsimiyle deniz suyu soğudu ve balıklar yağlandı. Aralık ayının en leziz balığı olarak hamsi gösteriliyor. Aralık ayında hamsinin yanı sıra lüfer, uskumru, palamut ve torik de bir hayli lezzetli oluyor.