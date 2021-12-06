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Ekonomi Aralık ayında faiz indirimi yapılacak mı? Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj
Ekonomi

Aralık ayında faiz indirimi yapılacak mı? Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz hafta yapılan yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediğini öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:37:00 -
Aralık ayında faiz indirimi yapılacak mı? Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj

Credit Suisse analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

Raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.

"İndirim için sınırlı alanımız kaldı"

TCMB'nin yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda şu ifadeler öne çıkmıştı:

- Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.
- Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.
- Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir.
- Ticari krediler büyüme oranı yıllık yüzde 8 ile geçmiş yıl ortalamaların oldukça altında seyretmektedir.
- Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum.
- Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.
- Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.
- Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir.
- Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir.
- Kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsızız.
- TL enstrümanlara geçişi teşvik etmek için çalışıyoruz.
- Merkez bankası döviz piyasasına müdahelesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yönelliktir.
- 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, YP tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti. Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir.

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Yorumlar

şügo

Küfür düzeninin saldırısı ile hemen geri adım atmaya hazırlanıyorsunuz!!! Faiz sıfır oluncaya kadar devam. Allah İn emirlerini unutmayın
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merdo

nas nolacak ey cemaati müslimin?
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