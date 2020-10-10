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Dünya Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar
Dünya

Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar

ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeye ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı, kararın Almanya, Bahreyn ve Umman'a yönelik olanlarının hemen uygulamaya geçeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 08:47:00 -
Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Tayvan ve Türkiye'den ithal edilen alüminyum levha ithalatına yönelik anti-damping soruşturmalarının ön belirlemelerinin açıklandığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın alüminyum levha soruşturmalarının son 20 yıldaki ABD'nin en geniş ticari uygulamalarını oluşturduğunu belirtti.

Ross, "Taraarın, 18 ülkeden alüminyum levha ithalatının ABD pazarına dampingli girdiği ve bazı durumlarda haksız bir şekilde sübvanse edildiğine ilişkin ön tespitlere dair yorumlarını almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

3 ülke için hemen başlayacak

Öte yandan Ross, bugün katıldığı bir televizyon programında, 18 ülkeden ithal edilen ve vergi uygulanması planlanan alüminyum levha ürünlerinin değerinin 1,96 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bakanlığın ülkelerin söz konusu ürünlere yönelik fiyat kırmaya dair ön tespitleriniyaptığını aktaran Ross, vergi kararının Almanya, Bahreyn ve Umman'a yönelik hemen uygulanmaya başlayacağı ifade etti. Ross, Bakanlığın konuya ilişkin nihai kararını Şubat 2021'de vermesinin beklendiğini bildirdi.

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