Aralarında CHP Gençlik Kolları Başkanı da var! 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Aralarında CHP Gençlik Kolları Başkanı da var! 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aralarında CHP Gençlik Kolları Başkanı da var! 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de yeni bir skandal patlak verdi.

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

 

Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun da yer aldığı pankart ile afişlerle ilgili soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. gözaltına alındı.

