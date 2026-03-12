Aralarında CHP Gençlik Kolları Başkanı da var! 4 kişi gözaltına alındı.

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de yeni bir skandal patlak verdi.

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun da yer aldığı pankart ile afişlerle ilgili soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. gözaltına alındı.