Aralarında CHP Gençlik Kolları Başkanı da var! 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de yeni bir skandal patlak verdi.
Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun da yer aldığı pankart ile afişlerle ilgili soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. gözaltına alındı.
Gündem
Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!
Gündem
CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler
Gündem
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede