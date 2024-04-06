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Dünya Aralarında büyük bankalar da var! İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi
Dünya

Aralarında büyük bankalar da var! İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-04-06 01:40:00 -
Aralarında büyük bankalar da var! İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi

İrlanda, işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri sebebiyle, içlerinde büyük bankaların da olduğu 6 İsrailli şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. Buna göre ülke, söz konusu şirketlerden milyonlarca avroluk yatırımı geri çekecek.

İrlanda Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İrlanda Ulusal Hazine Yönetim Ajansı'nın (NTMA), İrlanda Stratejik Yatırım Fonu'ndaki (ISIF) küresel hisse senedi portföyünden 2,95 milyon avroyu elden çıkarma kararı aldığını doğruladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İrlanda Maliye Bakanı Michael McGrath, işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri nedeniyle aralarında büyük bankaların da bulunduğu 6 İsrailli şirketteki devlet yatırım fonunu elden çıkaracaklarını bildirdi.

"Karar mümkün olan en kısa sürede uygulamaya konulacak"

Bakan McGrath, yatırımın geri çekilmesini doğru karar olarak değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"ISIF, bu yatırımların risk profilinin artık yatırım parametreleri dahilinde olmadığını ve bu yatırımların ticari hedeflerine başka yatırımlar yoluyla ulaşılabileceğini tespit etti. Karar önümüzdeki haftalarda mümkün olan en kısa sürede uygulamaya konulacak."​​​​​​​

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