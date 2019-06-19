Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi
HES borusunun patlaması sonucu sel felaketinin vurduğu Trabzon'un Araklı ilçesinde arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede ölü sayısı 7'ye yükseldi.19 Haziran 2019 Çarşamba 17:44
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Araklı’daki sel felaketi ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.
Pakdemirli açıklamasında, ölü sayısının 7’ye yükseldiğini duyururken selden 8 köyün etkilendiğini bildirdi. Pakdemirli, bölgede ufak yağışların bile heyelanları tetikleyebileceğini belirterek bölge halkını uyardı.
Bölgede 3 kayıp vatandaşın arama çalışmaları ise devam ediyor.
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