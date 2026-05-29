  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik'ten dünyaya Solingen mesajı: İnsanlık için en büyük tehdit CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık Maalesef acı gelişme duyuruldu! Bayramda yürek yakan şehit haberi İç Hesaplaşma başladı: CHP çok daha sert gelişmelere gebe “Ben bu ülkeye dolar getiriyorum” diyerek uçağı böyle birbirine kattı! Çıngar çıkaran kokonaya THY gerekeni yaptı CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü! Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek Turgut Koç’tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap Sadece onlar haram değil! “İstanbul İl binası da haram para ile alındı” Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu
Aktüel Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı’nı görüştü
Aktüel

Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı’nı görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı’nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimine ilişkin konuları ele aldıklarını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecindeki belirsizlik sürerken Tahran yönetimi bölgedeki ülkelerle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar arasındaki ilişkilerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da ele alındı. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ile yaptığımız son derece verimli görüşmede, İran olarak her türlü tehdide karşı Umman ile dayanışmamızı ifade ettim. Hürmüz Boğazı ve onun gelecekteki yönetimini, egemenlik sorumluluklarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde ele aldık. Tüm komşu ülkelerle istişareyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23