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Aktüel Arakan'da iktidar partisine mensup 3 siyasetçi kaçırıldı
Aktüel

Arakan'da iktidar partisine mensup 3 siyasetçi kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:14:34 -
Arakan'da iktidar partisine mensup 3 siyasetçi kaçırıldı

ANKARA (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) mensubu üç siyasetçinin 8 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri için çıktıkları kampanya gezisi sırasında kaçırıldığı bildirildi.

NLD Sözcüsü Monywa Aung Shin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Arakan Eyalet Meclisi üyesi Min Aung, Myanmar parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Ni Ni May Myint ve parlamentonun üst kanadı Birlik Meclisi üyeliğine aday Chit Chit Chaw'un, Taungup şehrine düzenledikleri seçim gezisi sırasında bir silahlı kişi tarafından kaçırıldığını belirtti.

NLD üyelerini kaçıranların kim olduğu henüz bilinmiyor.

Aralan eyaletinde 2018'den bu yana, kendilerine "Arakan Ordusu" adını veren Budist militanlar ile Myanmar ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. Örgüt, daha önce eyalette kamu görevlilerini ve bazı sivilleri kaçırarak alıkoyduğu eylemler düzenlemişti.

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