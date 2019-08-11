Arafat'a çıkan hacıların üzerine rahmet yağdı!

Yaklaşık 2 milyon Müslüman Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunuyor. Arafat Vakfesi'nin ardından Müzdelife'ye geçip burada vakfeye duran, daha sonra şeytan taşlayan yaklaşık 2 milyon Müslüman, ihramdan çıkarak hacı oldu.

Arafat'ta rahmet yağdı

Dün Arafat'a çıkan hacı adayları geceyi Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. Hacı adaylarının bir kısmı ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve tövbelerinin kabul edildiği Cebel-i Rahme’ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dua etti.

İbadete devam edildi

Dün öğlen saatlerinde ise bölgede çok şiddetli bir yağmur başladı. Gökgürültülü ve şiddetli sağanak altında dini vecibelerini yerine getiren hacı adaylarının bir kısmı şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı ve ibadetlerine devam etti.

Sıcaklıkta ani düşüş

40 derece olan sıcaklık kısa süre içerisinde 23 dereceye kadar düştü. Suudi yetkililer şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşullarına karşı tüm hacı adaylarını uyardı.